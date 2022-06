Rafa Nadal diventerà presto padre: Xisca Perelló è incinta

15 giugno 2022 a

Rafa Nadal diventerà padre. Lo scrivono i giornali spagnoli, certi che il campione del tennis sta per conquistare una vittoria più importante di tutti i tornei in cui è sempre protagonista. Il 36enne campione di Manacor e la moglie, la 33enne Xisca Perelló, sarebbero in dolce attesa del primo figlio. Per ora nessuna conferma ufficiale dai due. A rivelare la notizia è stata la rivista Hello che ha pubblicato alcune immagini delle vacanze della coppia, sposata dal 2019, dopo il quattordicesimo trionfo di Nadal al Roland Garros. Nelle foto, Xisca Perelló "indossa una silhouette premaman in costume da bagno", si legge nell'articolo. Grazie ai successi all'Open d'Australia e al Roland Garros, Rafa Nadal è diventato il tennista più vincente della storia. Dopo il trionfo di Parigi aveva accusato forti dolori al piede sinistro e la sua presenza a Wimbledon era stata messa in discussione. L'atleta, però, si sta allenando sull'erba e quindi le condizioni fisiche sono nettamente migliorate. La sua intenzione è partecipare a quello che viene considerato il torneo più importante del mondo.

