Tennis, per Berrettini esordio ok contro Evans al Queen's. L'azzurro vince in due set: contro chi giocherà il secondo turno

14 giugno 2022 a

a

a

Esordio ok per Matteo Berrettini al Cinch Championships ATP 500 che si sta svolgendo in questi giorni nello storico Queen's Club di Londra. Il tennista romano, fresca vincitore sull'erba di Stoccarda e campione in carica del torneo britannico, ha battuto il padrone di casa Daniel Evans in due set. Il numero 10 del ranking ha sconfitto il numero 31 con il punteggio di 6-3 6-3. Adesso, per Berretini ci sarà il vincitore della sfida tra Lorenzo Sonego e lo statunitense Denis Kudla, numero 82 della classifica Atp, ripescato in tabellone come lucky loser al posto del britannico Andy Murray, numero 47 ATP, finalista sui prati tedeschi di Stoccarda (lo scozzese aveva concluso la sfida per il titolo con un infortunio agli addominali).

Tennis: Atp Queen's, forfait di Murray

"Il risultato di Stoccarda era inimmaginabile considerando da dove siamo partiti. Matteo ha ancora grandi margini di miglioramento e quindi sarebbe strano non considerarci tra i favoriti per Wimbledon". Lo dice Vincenzo Santopadre, il coach di Matteo Berrettini, in merito alle chances del suo pupillo ai ’Championship’ dove lo scorso anno arrivò in finale. Sull’erba di Stoccarda il 26enne romano ha vinto il torneo dopo quasi tre mesi di stop per l’infortunio alla mano destra. "È tutto merito della sua straordinaria forza di volontà, della voglia di migliorarsi, ancora una volta è riuscito a superarsi -sottolinea Santopadre alla ’Gazzetta dello Sport’-. La mano è guarita benissimo, Matteo non ha dolore nonostante abbia giocato diverse partite dopo tanto tempo di stop. Il 12 aprile, giorno del suo compleanno, toglieva gli ultimi punti e faceva fatica a tenere in mano la racchetta. Solo due mesi dopo con la stessa mano ha alzato un trofeo che per noi ha un valore inestimabile".

Tennis: Sinner, 'ginocchio sta meglio, mi sto preparando per l'erba di Eastbourne'

Ha già fatto le valige dal Queen's, invece, il primo favorito del seeding, il norvegese Casper Ruud: il 23enne di Oslo, n.5 Atp, non esattamente uno specialista dei prati, è stato eliminato per 7-6(4) 7-6(2) dal britannico Ryan Peniston, n.180 Atp, in tabellone grazie ad una wild card.

Tennis: Serena Williams torna in campo a Wimbledon

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.