Germania-Italia, le probabili formazioni e chi sono i telecronisti della partita stasera, martedì 14 giugno, in tv su Rai 1

Ultima partita della stagione calcistica 2021-2022 per l'Italia, un'annata maledetta vista la mancata qualificazione ai Mondiali. L'impegno per gli azzurri di Roberto Mancini oggi, martedì 14 giugno, sarà contro la Germania, nel quarto match di Nations League disputato nelle ultime settimane. All'andata pareggio per 1-1, gol di Pellegrini e Kimmich. Questa sera, a Monchengladbach, i campioni di Europa in carica cercheranno di portarsi a casa i tre punti.

Germania-Italia (un classico del calcio europeo e mondiale, calcio d'inizio alle 20.45) andrà in onda in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35, con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, il bordocampo di Tiziana Alla e le interviste di Andrea Riscassi. Nel presentation studio, invece, Alessandro Antinelli e Lele Adani. Per chi volesse approfondire c'è anche "Notte Azzurra", dalle 23.00 su Rai Sport + HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz. Ct: Flick.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct: Mancini.

