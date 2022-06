Stefano Tacconi lascia l'ospedale, via alla riabilitazione. Il figlio: "Papà forza della natura, sta vincendo la partita più importante della sua vita"

14 giugno 2022 a

a

a

"Domani grande giorno, finalmente papà lascerà l'ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga, ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura". Lo scrive sui social Andrea, figlio di Stefano Tacconi ex portiere di Juventus e nazionale. A poco meno di due mesi dall'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, l'ex portiere sarà dimesso oggi dall'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per proseguire la riabilitazione in un'altra struttura.

Migliorano le condizioni di Tacconi: il portiere scrive un biglietto per la moglie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.