Internazionali di Perugia, Munar in trionfo

È Jaume Munar il vincitore della settima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Nella finale del Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events, lo spagnolo ha sconfitto l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-3 4-6 6-1 in 2 ore e 48 minuti di gioco sul Centrale del Tennis Club Perugia.

Munar alza al cielo il trofeo Per Munar si tratta dell’ottavo titolo Challenger in carriera: “Sono felicissimo. Per tanti mesi siamo stati costretti a giocare senza spettatori sugli spalti: aver vinto questo torneo davanti ad un folto pubblico dall’inizio alla fine della settimana rende tutto più bello ed emozionante. Ho disputato incontri intensi e molto complicati, il livello della competizione è stato altissimo”. Parole al miele anche per il tennis italiano: “Da professionista e appassionato ci tengo ad elogiare la crescita del movimento italiano. È straordinaria la qualità e la quantità di tornei che anno dopo anno vanno in scena in questo Paese. Eventi come questo valorizzano il nostro impegno. Non è un caso che i tennisti azzurri stiano raggiungendo risultati memorabili ai massimi livelli”. Il risultato della finale Jaume Munar b. Tomas Martin Etcheverry 6-3 4-6 6-1

