Ternana, Under e Over: ecco le ultime novità

Il diesse Leone cerca rinforzi in tutti i reparti

Strategie di mercato reparto per reparto in casa Ternana. Difesa Si cerca un portiere di alto livello da affiancare a Iannarilli (prolungamento contrattuale fino al 2025). Sfuma Bardi (in procinto di prolungare col Bologna) ma restano nel mirino il croato Semper (1998, ex Chievo Verona, potrebbe lasciare il Genoa in prestito) e lo juventino Gori (1996, ex Pro Piacenza, Pisa e Como). Intanto spunta l’ucraino Contini Baranovski (1996, ex Spal, Carrarese, Taranto, Pontedera, Siena e Virtus Entella, tornato al Napoli dopo una stagione tra Crotone e Lanerossi Vicenza) e si valutano piste alternative. Con la possibile cessione di Ghiringhelli alla Spal (dove lo attende Venturato, suo mentore a Cittadella) o al Modena arriverebbe un terzino destro come potenziale titolare rispetto a Defendi e Diakité. Se dovesse sfumare il riscatto di Bogdan (moderato ottimismo, contatti imminenti con De Sanctis, nuovo diesse della Salernitana) servirebbe un marcatore centrale da affiancare ai confermati Boben, Capuano e Sorensen. A sinistra si stringe col procuratore Riso per Corrado (2000, scuola Inter, ex Arezzo, Palermo e Feralpisalò, ex Under 19) ma oltre a Martella dovrebbe restare Celli, utilizzabile anche come marcatore mancino. Intanto Kontek è vicinissimo all’ambizioso Cesena di Toscano.

Centrocampo Verso l’addio Salzano (Cittadella, Crotone o Padova). Confermati Agazzi, Paghera, Palumbo (irrinunciabile, ma preoccupa il sondaggio di un club di A) e Proietti. Improbabile il riscatto dalla Virtus Entella di Koutsoupias (cifre elevate). Riflettori puntati su Over come l’argentino Estevez (1995, il Crotone si accinge a riscattarlo da Club Estudiantes) e l’uruguaiano Brugman Duarte (1992, tornato al Parma dopo il prestito al Real Oviedo) e su Under come Casadei (2003, leader di Primavera Inter e Under 19) e Diambo (2001, senegalese del Pescara).

Attacco Con la conferma quasi scontata (quasi…) di tutti i big sembra escluso l’arrivo di un bomber Over, sebbene Cerri (1992, rientrato al Cagliari dopo il prestito al Como) resti sotto osservazione. Spunta un centravanti Under come Borrelli (2000, tornato al Pescara dopo la positiva esperienza di Monopoli, con 9 gol realizzati tra febbraio e maggio dopo un lungo infortunio). Via Furlan (col Cesena in vantaggio sul Lanerossi Vicenza) nonché Capone e Mazzocchi (tornano all’Atalanta, il secondo piace al Sudtirol) e Peralta (corteggiato dal Foggia). Viceversa si profilano prolungamento del prestito o acquisto a titolo definitivo del milanista Capanni. Complicatissimo Cambiaghi (2000, ex Reggiana e Pordenone, in pressing sull’Atalanta ben 5 società). Più raggiungibili Felix Correia (2001, portoghese, ex Parma) e Volpato (2003, trequartista mancino della Roma lanciato in prima squadra da Mourinho e patrocinato da Candela e Totti).

