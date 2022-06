Matteo Berrettini vince l'Atp di Stoccarda: in finale battuto Andy Murray

12 giugno 2022 a

Matteo Berrettini è tornato. Dopo tre mesi di stop il campione romano vince l'Atp di Stoccarda - sull'erba - superando in tre set l'icona britannica Andy Murray (6-4, 5-7, 6-3). Il trionfo in Germania è il sesto in carriera in un torneo Atp e rappresenta un preludio davvero interessante al torneo di Wimbledon in cui lo scorso anno è arrivato sino in finale prima di arrendersi a sua maestà Djokovic.

Davvero un successo importante quello a Stoccarda per Berrettini, dove aveva già vinto nel 2019. Soprattutto perché arrivato dopo l'intervento chirurgico alla mano destra in seguito a un fastidioso edema. Operazione che lo ha costretto a saltare l'intera stagione sulla terra rossa. Nel percorso dell'Atp di Stoccarda - dove era testa di serie numero due - ha superato agli ottavi Radu Albot, poi Lorenzo Sonego nel derby italiano, quindi Oscar Otte e in finale Murray.

