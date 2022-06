Internazionali di Perugia, stasera la finale tra Etcheverry e Munar

Foto: Nicola Rosati, Mef eventi

Nel doppio trionfano i francesi Doumbia-Reboul

Tomas Martin Etcheverry e Jaume Munar sono i finalisti della settima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. In semifinale l’argentino ha battuto il tedesco Maximilian Marterer 6-1 7-6(4), mentre lo spagnolo ha eliminato l’azzurro Luciano Darderi con lo score di 7-5 3-6 7-6(5). La finale del Challenger 125 targato MEF Tennis Events è in programma alle ore 21 di domenica 12 giugno sul Centrale del Tennis Club Perugia. Ne resterà solo uno – Per Etcheverry, campione in carica, si tratta della seconda finale consecutiva nel capoluogo umbro: “Sono davvero felice di essere nuovamente in finale. Questa città sta diventando sempre più importante per me”. Il sudamericano era in vantaggio 6-1 5-2 contro Marterer, ma al momento di chiudere la sfida il braccio ha tremato: “Ero molto teso. Servire per il match non è mai semplice, sono contento di aver chiuso al tie-break evitando il terzo set”. E pensare che la sua settimana è iniziata perdendo nettamente il primo set contro Marco Cecchinato: “Partita dopo partita sono cresciuto sempre di più. Dopo il primo set contro Cecchinato ho pensato ‘oggi vado a casa’, e invece eccomi qui. Questo è il tennis”.

Oltre tre ore di battaglia, qualche scaramuccia tra i combattenti e la consapevolezza di aver gettato il cuore oltre l’ostacolo: Jaume Munar ha vinto un’altra maratona, a farne le spese un ottimo Luciano Darderi. Una splendida altalena di emozioni in cui alla fine a prevalere è stato l’iberico, più freddo nei momenti delicati del terzo e decisivo set. Quella tra Etcheverry e Munar sarà una finale fortemente sconsigliata ai deboli di cuore. Titolo di doppio, invece, ai francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul, che in finale si sono imposti sulla coppia formata dall’azzurro Marco Bortolotti e lo spagnolo Sergio Martos Gornes con il punteggio di 6-2 6-4. I risultati di sabato 11 giugno Semifinali singolare Tomas Martin Etcheverry b. Maximilian Marterer 6-1 7-6(4). Jaume Munar b. Luciano Darderi 7-5 3-6 7-6(5). Finale doppio Sadio Doumbia/Fabien Reboul b. Marco Bortolotti/Sergio Martos Gornes 6-2 6-4

