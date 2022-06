Palermo, Brunori si sposa a poche ore dalla finale ma oggi è già in campo

Stasera i rosanero si giocano la B nella gara di ritorno con il Padova

12 giugno 2022 a

Si conoscerà stasera la ventesima ed ultima squadra che comporrà la Serie B della prossima stagione. Perché il Palermo affronta in casa il Padova di Massimo Oddo nella finale di ritorno dei playoff di Lega Pro. All’andata, i siciliani si sono imposti 1-0. Una partita tutta da vivere anche per l’assisiate Matteo Brunori che si è avvicinato alla sfida in maniera del tutto speciale. Due giorni fa, infatti, l’attaccante del Palermo ha sposato Dalila. La cerimonia si è svolta al Castello di Naro, in provincia di Pesaro e Urbino. Sposarsi a 48 ore da una gara non è usuale. Anzi. Ma il tecnico dei rosanero, Silvio Baldini, sgombra il campo da qualsiasi polemica. “A me interessa la serenità di Brunori. Se non si fosse sposato avrebbe sbagliato, non sarebbe stato felice. Deve giocare avendo nel cuore la felicità”.

Video su questo argomento Il bomber umbro Brunori lancia la sua maglia al tiktoker Duracell che poi la regala a un tifoso disabile | Video

