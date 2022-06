Inghilterra-Italia, stasera in tv 11 giugno su Rai1: di chi è la telecronaca e le probabili formazioni

11 giugno 2022 a

Un anno dopo la vittoria dell'Europeo di calcio, è di nuovo tempo di una sfida tra Italia e Inghilterra come nella finale di poco più di dodici mesi fa. Con uno scenario completamente diverso: l'Italia - mancata la qualificazione al Mondiale per la seconda edizione di fila - ha iniziato un piano di ricostruzione lanciando tanti giovani in queste partite di giugno, mentre l'Inghilterra cercherà anche nella rassegna mondiale di novembre e dicembre in Qatar, altre soddisfazioni. Quella di oggi tra Italia e Inghilterra è la terza partita di Nations League, valida per il girone 3 della lega A. In campo alle ore 20.45, si gioca al Molineux Stadium, a Wolverhampton, un confettino giallo nero senza tifosi e animato solo da 1.500 ragazzini a causa delle turbolenze dei tifosi inglesi dell’11 luglio costate una giornata di squalifica.

"Per gli inglesi potrebbe essere una rivincita, ma è una partita totalmente diversa in un contesto diverso" racconta alla vigilia Mancini che non recrimina sul tardivo rinnovamene del gruppo azzurro e sulle scelte fatte nelle partite decisive. "Un mese dopo Wembley ci siamo rituffati nelle qualificazioni Mondiali. Eppoi quella squadra, a parte Bonucci e Chiellini, è sotto i trent’anni e non è da buttare via. Siamo fuori per un rigore sbagliato. Pentito di non aver chiamato Balotelli? Si ma a novembre, prima della partita contro la Svizzera, quando eravamo in emergenza. A Mario voglio bene, ma adesso cerco giocatori più giovani" ha aggiunto il ct azzurro. Davanti stasera tocca alla coppia formata da Scamacca e Caprari.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai1, in streaming invece su Raiplay. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio, con commento tecnico affidato ad Antonio Di Gennaro, mentre in studio ci sono Alessandro Antinelli e Daniele Adani. Le probabili formazioni. INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Coady, Tomori, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Bowen, Bellingham, Grealish; Abraham. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Luiz Felipe, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Caprari. ARBITRO: Marciniak (Polonia).

