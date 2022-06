Atp Stoccarda, Berrettini vola in finale: "In questo torneo mi sento come a casa"

11 giugno 2022 a

Matteo Berrettini centra la finale al Boss Open, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 692.235 euro che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Il 26enne romano, numero 10 del mondo e secondo favorito del seeding, vincitore di questo torneo nel 2019, si è imposto per 7-6 (9-7) 7-6 (7-5), in poco più di un’ora e tre quarti di partita, sul tedesco Oscar Otte, numero 61 del ranking Atp.

"Qui mi sento a casa. C’erano anche dei miei tifosi, probabilmente amano il mio gioco. Questa è la terza volta che giocavo contro Otte, sapevo che lui può servire così. E quando l’avversario serve bene tu devi servire meglio. Ho chiesto molto al mio servizio oggi. Congratulazioni a lui. Sono contento della mia vittoria". Così Matteo Berrettini dopo aver conquistato la finale del torneo sull’erba di Stoccarda, vinto nel 2019. "Se guarderò la semifinale tra Kyorgios e Murray? In genere è il mio coach che vede l’altra partita... devo farlo un po' lavorare. Ho bisogno di riposo e sono pronto per domani" ha aggiunto.

L’azzurro, al suo rientro dopo i tre mesi di stop in seguito all’operazione alla mano e aver saltato tutta la stagione sulla terra, sfiderà per il titolo il vincente della seconda semifinale tra lo scozzese Andy Murray e l’australiano Nick Kyrgios.

