Thomas Tuchel a Città di Castello, l'allenatore del Chelsea a cena con la compagna. E scherza su Lukaku

L’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, in Umbria, a Città di Castello. Il tecnico tedesco, vincitore della Champions League 2021 con i Blues londinesi, ha cenato assieme alla compagna ieri sera, venerdì 10 giugno, in un noto locale di Piazza Gabriotti che si affaccia sulla scalinata del Duomo, uno dei luoghi più belli di Città di Castello, città rinascimentale di Raffaello e di Alberto Burri, maestro dell’arte contemporanea.

Tuchel è stato subito riconosciuto dalla tanta gente presente nell’affollata piazza tifernate e dal gestore del locale, grande tifoso interista, con cui ha scherzato sull’acquisto di Lukaku e si è prestato a selfie con i presenti. Dopo aver gustato una pizza ha lasciato il ristorante e la piazza in mezzo a giovani che chiedevano foto ed autografi.

“E’ stato molto gratificante - ha dichiarato Eulo Mattioni, proprietario del locale – Tuchel si è mostrato una persona gentilissima: ci siamo fatti due risate con la questione Lukaku, ha ordinato due pizze per sé e per la compagna, ci ha fatto i complimenti per il locale e per la sua posizione. Per noi è stata veramente una bella soddisfazione”.

