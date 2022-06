Il perugino Tarpani capitano degli azzurri ai Giochi del Mediterraneo

Con la rappresentativa italiana c'è anche Passaro

Una grande soddisfazione personale, un attestato di fiducia per tutto il movimento sportivo regionale ed una gioia immensa anche per lo Junior Tennis Perugia. Il Maestro Roberto Tarpani sarà capitano della selezione tennistica italiana che prenderà parte ai 19esimi Giochi del Mediterraneo, in programma ad Orano, in Algeria, dal 25 giugno al 5 luglio 2022. La notizia, che chiaramente inorgoglisce il tecnico perugino capace, tra le altre cose, di portare ad altissimo livello il suo pupillo Francesco Passaro, è stata comunicata direttamente all’interessato dai vertici della Federtennis. “Cosa dire – commenta un emozionato Maestro Tarpani -, la gioia è davvero immensa perché rappresentare l’Italia per uno sportivo è il massimo che si possa desiderare. Un sogno. Ed un traguardo che arriva in un momento importante della mia carriera di tecnico. In questo momento i miei pensieri vanno alla mia famiglia, ai miei genitori ed in particolare a mia moglie Elena, oltremodo paziente, che mi ha sempre consentito di svolgere questo meraviglioso lavoro con grande serenità. A loro dedico questa investitura a capitano azzurro”. Il torneo di tennis ai Giochi del Mediterraneo, che prevede tabelloni di singolare e doppio maschile e femminile, inizierà il 27 giugno per concludersi l’1 luglio. Nella rappresentativa italiana figurerà anche Francesco Passaro, prescelto dalla federazione per questa importantissima competizione.

