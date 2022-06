Passaro eliminato al secondo turno agli Internazionali di tennis di Perugia. Munar si impone in due set

Gabriele Burini 09 giugno 2022 a

Francesco Passaro esce a testa alta dagli Internazionali di Tennis Città di Perugia. L'idolo di casa si arrende al secondo turno contro Jaume Munar, numero due del tabellone, per 7-6 (4), 6-4 e deve dire addio ai sogni di gloria nella sua città. Il classe 2001, reduce dalla finale persa a Forlì contro Musetti, perde il primo set al tie break. Nel secondo, invece, concede un break allo spagnolo - numero 92 del ranking Atp - sul 4-2, rientra subito in partita e poi va sul 4-4. Passaro, spinto dal pubblico di casa, "rischia" addirittura di andare a servire per il set, ma non trasforma le palle break concesse da Munar, che alla fine si salva e torna avanti di un gioco. Quello che, alla fine, sarà decisivo. Il giovane azzurro perde infatti la battuta nel decimo gioco del secondo set e dice addio al sogno di alzare il trofeo in casa. Qualche rimpianto probabilmente, ma la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta. Gli applausi del suo pubblico non li dimenticherà facilmente.

