Grifo, Castori: "Il retropassaggio al portiere? Mi fa arrabbiare come una bestia"

Le prime parole del nuovo tecnico del Perugia

Carlo Forciniti 09 giugno 2022

a

a

“Le aspettative mi danno la spinta giusta. Sono pressione sono uno che rende”. Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Perugia, il tecnico Fabrizio Castori non si nasconde ed indica la ricetta che avrà il nuovo Grifo. “Mi piace una squadra che dà battaglia, che dà tutto in campo, che attacca la profondità. E’ un qualcosa che mi ha sempre accompagnato. Il tifoso vuole una squadra che lotta. Ah, il retropassaggio al portiere mi fa arrabbiare come una bestia".

