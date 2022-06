Due giocatori croati per il centrocampo della Ternana

Ghiringhelli piace alla Spal, su Arena (Monopoli) c'è anche il Bari

Luca Giovannetti 09 giugno 2022 a

La Spal mette nel mirino Luca Ghiringhelli (1992) su richiesta di mister Venturato, suo allenatore durante l’ottimo triennio di Cittadella. Nel frattempo si amplia la rosa degli Under monitorati dalla Ternana, che tiene sotto osservazione un paio di centrocampisti croati. Dopo la “fumata grigia” di ieri con Riccardo Bigon la Salernitana è ancora alla ricerca del diesse destinato a sostituire Walter Sabatini (adesso spunta Sean Sogliano). Pertanto al momento Luca Leone non ha un interlocutore col quale relazionarsi per trovare la quadra a livello economico circa il riscatto di Luka Bogdan. Evidente la volontà di trattenerlo a Terni ma a cifre inferiori rispetto a quelle (circa mezzo milione di euro) ipotizzate a fine gennaio. Per il centrocampista greco Ilias Kputsoupias bisogna trattare con Matteo Superbi, direttore sportivo della Virtus Entella, poiché si ritiene eccessiva la somma indicata ad agosto 2021 (oltre un milione e mezzo di euro). In ogni caso il diritto di riscatto che la Ternana detiene per entrambi va esercitato tra giovedì 16 e venerdì 17, salvo eventuali nuovi accordi.

Sotto osservazione i centrocampisti centrali croati Hrvoje Babec (1999) e Jurica Prsir (2000), entrambi “attenzionati” anche da Empoli e Samp. Sono compagni di reparto nella mediana di N.H.K. Gorica (giunta sesta nella Prva H.N.L, massima serie croata terminata lo scorso 21 maggio) e nella under 21 bianco-rosso-blu. Nell’ultimo triennio per il primo 104 presenze, 7 gol e 5 assist mentre il secondo da ottobre 2020 annovera 3 reti e 2 passaggi smarcanti in 49 gare. Il club di Velika Gorica fa parte della partnership che coinvolge Fulham F.C., Dundee United e Ternana.

Dal sondaggio alla trattativa per Niccolò Corrado (22 anni compiuti a marzo, terzino sinistro scuola Inter, al suo attivo 70 partite e 2 gol con Arezzo, Palermo e Feralpi Salò e 7 gare nella Under19). Possibile tentativo di acquisto del cartellino, in subordine prestito con diritto di riscatto. Riflettori puntati su Alexandre Andrade Felix Correia (2001, esterno offensivo portoghese tornato alla Juventus dopo un’annata in chiaro-scuro a Parma, con 18 presenze come subentrato e 3 come titolare). Prosegue il pressing sull’Atalanta per Nicolò Cambiaghi (21 anni a dicembre, attaccante di movimento reduce da una grande stagione a livello personale a Pordenone). Tuttavia Tony D’amico, nuovo diesse nerazzurro, vaglia pure le richieste del Bari (c’è in ballo il possibile ritorno in terra pugliese del centrocampista Alessandro Mallamo) e della Cremonese (interessata al trequartista Alessandro Cortinovis, ex Reggina). Probabile concorrenza del Bari anche per il difensore centrale Matteo Arena (1999, nell’ultimo triennio 56 presenze e 6 gol a Monopoli, cresciuto nel vivaio biancorosso).

