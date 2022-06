Perugia, ufficiale Castori: contratto annuale con rinnovo automatico in caso di playoff. L'addio di Alvini: "Insieme siamo stati bene"

08 giugno 2022 a

Prima l’ufficializzazione del divorzio da Massimiliano Alvini, poi l'annuncio dell’inizio dell’era Fabrizio Castori (domani la presentazione). Mentre andava in scena lo “sponsor day”, il Perugia si è tuffato nella stagione 2022/2023.

“Fabrizio Castori è il nuovo allenatore dell’AC Perugia Calcio. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di playoff. Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Riccardo Bocchini, dal preparatore atletico Carlo Pescosolido e dai collaboratori tecnici Marco Castori e Tommaso Marolda. La società augura al nuovo mister e allo staff un buon lavoro” si legge nel comunicato del club biancorosso.

E’ invece durato un’ora e mezza il blitz di Alvini e del suo staff nella sede del Perugia. Il tempo necessario per rescindere il contratto - alla presenza di un conciliatore - che li legava al Grifo fino al giugno del 2024 (assente il presidente Santopadre. “E’ stata una grandissima annata che ci si porta dentro. E’ una strada tracciata. Avrebbe potuto essere ancora più bella se quel fischio (il riferimento è alla partita di Brescia nel turno preliminare di playoff quando Santoro segnò allo scadere dei 90 minuti ma l’arbitro Fourneau fischiò un attimo prima per una mischia che ritenne fallosa, ndr) fosse stato diverso. Deluso dalle polemiche per il mio addio? Assolutamente, siamo stati bene insieme. Quindi, capisco. Una volta, parlerò…”.

