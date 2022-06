Rafa Nadal con le stampelle, il video che va venire i brividi. A Barcellona per una visita. Wimbledon a rischio

08 giugno 2022 a

Rafa Nadal con le stampelle. Dalla vittoria del Roland Garros numero 14 a un video che mette in ansia i suoi sostenitori e in dubbio la partecipazione a Wimbledon. Il tennista è stato filmato dalle telecamere di La Sexta a Barcellona dopo una visita con il dottor Cotorro per curare con un nuovo trattamento il piede sinistro, dolorante a causa della sindrome di Muller Weiss. Il campione spagnolo, in stampelle, si è comunque fermato per firmare alcuni autografi ai fan che lo attendevano. Nadal non ha ancora annunciato se parteciperà a Wimbledon, al via il prossimo 27 giugno. Tutto dipenderà proprio dalle sue condizioni fisiche che al momento sembrano abbastanza precarie. Clicca qui per vedere il video.

