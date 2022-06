Gubbio, oggi Braglia firma un contratto biennale

L'ex tecnico dell'Avellino incontra il presidente Notari per mettere nero su bianco

Oggi a Gubbio è il “Braglia day”. Il 67enne tecnico maremmano (ha la stessa età di Fabrizio Castori, indicato come nuovo allenatore del Perugia) si incontra di nuovo con il presidente Notari, stavolta (dopo anche i colloqui tecnici con il diesse Mignemi), per definire nei dettagli il suo ingaggio e mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà ai colori rossoblù per le prossime due stagioni. Da definire anche i contratti dell’allenatore in seconda Domenico De Simone e del preparatore Vito Barberio. Intanto il club si è già attivato per delineare un possibile quadro logistico per ciò che riguarda il tizio e la preparazione estiva anche se, è evidente, si è trattato di un lavoro per acquisire elementi di conoscenza e di disponibilità delle strutture in attesa di sapere le volontà del nuovo allenatore. Tra i tanti è stato fatto un sopralluogo anche a Roccaporena dove il Gubbio è andato in ritiro lo scorso anno e più volte nel corso delle stagioni che hanno visto Torrente alla guida tecnica della squadra, ma non è peregrina l’ipotesi che possa anche fissare in città il suo quartier generale.

