Perugia, Castori è il nuovo allenatore: "Ho firmato il contratto". La conferma in un ristorante nelle Marche

Il Perugia ha scelto Castori e Castori ha scelto Perugia. Manca ancora l'ufficialità, ma il tecnico marchigiano ha già firmato il contratto che lo legherà al club biancorosso. La conferma arriva proprio dal diretto interessato, che ha parlato ai microfoni di Youtvrs mentre si trovava a cena in un ristorante di San Severino. "Si, ho firmato il contratto con il presidente Santopadre. E naturalmente con reciproca soddisfazione. Perugia ha tanta tradizione ed una storia rilevante nel calcio italiano".

Grifo, ecco i primi nomi sulla lista di Castori

Niente sorprese dunque: il dopo Alvini sarà l'ex allenatore della Salernitana. Castori, che piaceva anche all’Ascoli e che di recente era stato visto spesso al Curi per assistere alle partite dei biancorossi, è solito difendere a tre che è la base da cui ripartirà il Perugia. In un campionato di Serie B che si annuncia ancora più competitivo di quello appena terminato - basti pensare alle retrocesse Cagliari, Genoa e Venezia, alle neopromosse Bari e Modena, a chi prova a risalire da anni come Parma, Benevento e Frosinone, solo per citarne alcune - la sua esperienza, la sua capacità di rendere molto solide le sue squadre, ed il suo pedigree sono alcune delle peculiarità che hanno stuzzicato dalle parti di Pian di Massiano.

