Il perugino Passaro va a mille e scala la classifica Atp

Il portacolori dello Junior ora è il numero 273

07 giugno 2022 a

a

a

Settimana da urlo e risveglio ad alta quota per Francesco Passaro. Il 21enne portacolori dello Junior Perugia, insieme al pieno di complimenti per l’ottima prestazione complessiva al Challenger 125 di Forlì che l’ha visto sfiorare l’impresa in finale perdendo in tre set (6-2, 3-6, 2-6) con il carrarino Lorenzo Musetti dopo essere partito dalle qualificazioni (“Francesco forse meritava la vittoria più di me” ha dichiarato proprio Musetti al termine del match), ha fatto anche il pieno di punti (80 in tutto, 5 dalle qualificazioni e 75 per l’arrivo in finale) che gli regalano il best ranking Atp. Il 6 giugno 2022 sarà un’altra data da ricordare per Passaro. L’allievo di Roberto Tarpani ora è il numero 273 del mondo (dopo Forlì ha guadagnato 96 posizioni), ad un passo dalle posizioni che garantiscono le qualificazioni agli Slam.

Ma non è finita, ora il perugino è tra i migliori 15 Under 21 nella Race to Milan. Di fatto è in corsa per qualificarsi alle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals (8-12 novembre). Francesco Passaro ha cambiato marcia. E' esploso negli ultimi mesi: qualificazione guadagnata sul campo agli Internazionali BNL d'Italia, due finali Challenger perse contro due stelle della Next Gen, il danese Holger Rune a Sanremo e Lorenzo Musetti a Forlì. Passaro è tredicesimo nella Race to Milan, quinto italiano nelle prime quindici posizioni dietro a Jannik Sinner (secondo), Musetti (quarto), Flavio Cobolli (nono) e Luca Nardi (decimo). Nato il 7 gennaio 2001, prima grande speranza del tennis umbro dai tempi di Francesco Cancellotti (21 Atp nel 1985), Passaro a Forlì ha ottenuto anche la sua prima vittoria contro un Top 100, lo spagnolo Jaume Munar superato in semifinale. Il lavoro con coach Roberto Tarpani funziona: il suo diritto in topspin che rimbalza alto dà fastidio a molti sulla terra, il rovescio migliora, la varietà al servizio lo aiuta, a rete poi non se la cava male. Ora il Challenger 125 di Perugia.

