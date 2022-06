Grifo, ecco i primi nomi sulla lista di Castori

Un portiere e un esterno di centrocampo in attesa della firma del neo tecnico

Domenico Cantarini 07 giugno 2022 a

a

a

Tra oggi e domani dovrebbe arrivare il matrimonio fra il Grifo e il nuovo allenatore e, contestualmente, è prevista anche una bozza della strategia dell’estate biancorossa. Si ripartirà dal 3-5-2 e dalla difesa che ha dato molte garanzie in stagione, mentre il centrocampo potrebbe vedere una corposa trasformazione a cominciare dalle corsie laterali. Il primo nome che Castori dovrebbe mettere sul tavolo è Tomasz Kupisz (1990), jolly di fascia che è il fedelissimo tra i fedelissimi del tecnico. L’esterno polacco è in uscita dal Pordenone (la scorsa stagione l’ha chiusa alla Reggina in prestito) e vanta 79 gare giocate (8 gol e 8 assist) sotto la guida di Castori tra Cesena, Trapani e Salerno. Altro uomo di fiducia del futuro allenatore biancorosso è il portiere sloveno Vid Belec (1990, Salernitana), ma in questo caso molto dipenderà dal futuro di Chichizola.

Il perugino Filippo Ranocchia convocato dal ct Mancini per uno stage in Nazionale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.