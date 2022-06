Lorenzo Sonego supera il primo turno al Boss Open di Stoccarda: Benoit Paire battuto 7-5 6-2

06 giugno 2022 a

Tennis, Lorenzo Sonego si impone al Boss Open di Stoccarda. Il torneo Atp 250, dotato di un montepremi di 692.235 euro, si sta disputando sui campi in erba, uno dei due appuntamenti (l’altro è s’-Hertogenbosch) che inaugurano la stagione del tennis sui prati. Il 27enne di Torino, numero 32 del ranking e sesto favorito del seeding, ha battuto 7-5 6-2, in un’ora e 17 minuti di partita, il francese Benoit Paire, numero 80 Atp. “E’ la prima volta che vengo qui ma mi sono trovato subito bene - ha commentato l’azzurro a caldo - mi piace giocare sull’erba, anche se il passaggio dalla terra ai prati non è mai semplice. All’inizio del match ho avuto qualche problema perché non lo avevo mai affrontato ma sapevo che lui può giocare in maniera incredibile, poi mi sono sciolto ed è andato tutto per il meglio”. Al secondo turno, in programma nella giornata di mercoledì 8 giugno, Sonego troverà dall’altra parte della rete il tedesco Jan Lennard Struff, numero 103 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, mai affrontato in carriera. Il 32enne di Warstein a Stoccarda vanta la semifinale del 2019, fermato da Berrettini che poi fu vincitore del torneo.

