Silvio Merkaj mvp stagionale della Virtus Entella: 14 gol e i tifosi sono pazzi di lui

Silvio Merkaj difficilmente dimenticherà la stagione 2021/2022. Nella prima esperienza tra i professionisti, l'attaccante classe '97 originario di Valona, in Albania, ma cresciuto a Mugnano, in Umbria, ha stupito tutti. Dodici gol nel girone B di Serie C e altri due nella post season hanno portato la Virtus Entella a un passo dalla semifinale play off, battuta solo dal Palermo dell'altro umbro Matteo Brunori in rimonta. Ma come detto, l'annata per l'ex Foligno è più che positiva, tant'è che la società ligure lo ha scelto come mvp - il miglior giocatore - della stagione.

"Che dire, è arrivato in punta di piedi. Lo conoscevano in pochi, ma giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, corsa dopo corsa, gol dopo gol, Silvio, sul campo, ha conquistato tutto e tutti - si legge sul post pubblicato sulla pagina Facebook dei Diavoli neri - Un campionato straordinario. 14 gol e un feeling pazzesco con i tifosi biancocelesti. È lui per voi l’Mvp della stagione 21/22".

E proprio i tifosi, commentando il post, hanno lanciato messaggi d'amore a Merkaj. "Dobbiamo assolutamente tenerlo, perché 4 squadre della serie B (Ternana, Pisa, Como e la neopromossa Bari) vogliono strapparlo da noi, indebolendo l’attacco. Presidente, lo blindi subito e allestisca una squadra competitiva per la stagione che verrà!", scrive un supporter, mentre un altro dice: "È un attaccante veramente forte e completo.La generosità che mette al servizio della squadra è una delle sue doti migliori. Personalmente gli auguro di tutto cuore le migliori fortune per la sua carriera". C'è poi chi vorrebbe "11 Merkaj e la serie B è un giochino" e chi, infine, lo definisce "Devastante, dedizione, attaccamento alla maglia, qualità tecniche, corsa, non molla mai, fame, voglia di arrivare, a Palermo ha praticamente fatto tutto, ha lottato fino all'ultimo centesimo di secondo... resta con noi". Insomma, parole al miele per l'attaccante cresciuto in Umbria, sul quale si stanno già muovendo le prime squadre della cadetteria. Dopo una stagione del genere, non poteva essere altrimenti.

