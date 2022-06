Festa grande 3M Perugia, il sogno A2 è finalmente realtà: battuta Melendugno

04 giugno 2022 a

La 3M Perugia corona il proprio sogno ed è promossa in serie A2. Le ragazze terribili di Guido Marangi e Luca Ziino, dopo aver vinto la gara di andata (3-1) della finale play off (fase 3) del campionato di serie B1 contro la Narconon Melendugno, hanno impiegato poco più di un’ora e mezzo per vincere due dei primi tre set disputati sabato 4 giugno presso la palestra del Capitini nel match di ritorno.

Due set che servivano per dare il via alla festa: le biancorosse hanno conquistato il primo parziale col punteggio di 25-21, perso il secondo 23-25 ma poi con un colpo di reni decisivo nel finale del terzo set hanno portato a casa il gioco e la promozione per 26-24.

A quel punto, festa grande in campo e sugli spalti, con Marta Pero e compagne in delirio al centro del campo. Gli arbitri hanno comunque dovuto far terminare la gara.

