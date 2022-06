Italia, la formazione ufficiale che sfiderà la Germania in Nations League: Mancini lancia Frattesi. Dove si vede la partita: orario e telecronaca, chi sono i commentatori

04 giugno 2022 a

a

a

"Donnarumma in porta, difesa con da destra a sinistra Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi, centrocampo con Frattesi, Cristante e Tonali e in attacco Politano, Scamacca e Pellegrini". È questa la formazione titolare scelta da Roberto Mancini per la sfida di Nations League in programma questa sera, sabato 4 giugno, a Bologna contro la Germania e ufficializzata dal ct ai microfoni di Raisport. "Frattesi sarà al debutto - ha sottolineato Mancini -. È da diverso tempo che gioca in campionato, è già stato con noi, è un centrocampista completo, che deve crescere perché è giovane, deve fare esperienza internazionale, ma è un giocatore con caratteristiche importanti ed è duttile".

Italia ripescata ai Mondiali? Mancini: "Se dovesse succedere siamo pronti"

Contro la Germania "l’Italia deve fare la sua partita, deve cercare di giocare a calcio e mettere in difficoltà i tedeschi che sono una formazione straordinaria, ma noi dobbiamo cercare di fare il nostro gioco e cercare di ripartire bene - ha detto il Mancio, alla 50esima sulla panchina azzurra - Diciamo che poteva essere un po' meglio come festa. Cinquanta presenze credo che siano tante per un commissario tecnico, mi fa piacere, sono 50 e vanno anche festeggiate un po'. Bologna ci portò anche fortuna quando iniziammo con la Nations League di tre anni perché giocammo al Dall’Ara contro la Polonia. Speriamo ci porti fortuna anche in questo caso. Stasera sarà una partita un po' diversa però cercheremo di fare delle cose buone". Per rivedere un’Italia su buoni livelli "ci vorrà un po' di tempo. Non possiamo pensare di risolvere tutto in qualche mese, poi nel calcio le cose sono particolari, a volte strane. Nessuno tempo fa credeva nella squadra eppure si creò quella chimica fra giocatori che cambiò le cose. Bisogna avere un po' di pazienza e purtroppo rischiare di perdere qualche partita".

Gravina “Basta parlare di ripescaggio, diventiamo poco credibili”

Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1 con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e in differita, dopo mezzanotte, su Sky Sport con le voci di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Mancini “La risalita è lunga, ci sarà da soffrire”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.