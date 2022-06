Perugia, Castori è ora il favorito per il dopo Alvini: più defilate le candidature di Longo e Diana

Carlo Forciniti 04 giugno 2022 a

Mentre l’affaire Alvini va verso la conclusione, in casa Perugia si apre sempre di più la questione legata al tecnico che dovrà raccogliere l’eredità dell’allenatore di Fucecchio. Il week end è presumibile immaginare che non sarà decisivo per una fumata bianca, ma il management biancorosso continua a ragionare sulla figura più idonea per guidare il Grifo nella prossima stagione. E ad oggi, chi sembra abbia scalato le gerarchie rispetto alla concorrenza è Fabrizio Castori che è bene ricordare è comunque ancora legato contrattualmente alla Salernitana, da dove è stato esonerato dopo 8 giornate nel campionato di Serie A appena andato agli archivi.



ALVINI A CREMONA Il Perugia compierà passi più concreti riguardo alla scelta del nuovo trainer quando Massimiliano Alvini si vincolerà alla Cremonese. Per il “sì” mancano ormai pochi dettagli. Il timoniere dei grifoni nel 2021-2022 sta per coronare il suo sogno. Quello di arrivare in Serie A. Un ulteriore upgrade dopo il bellissimo campionato fatto con i grifoni, arrivati fino al turno preliminare dei play off. La firma che lo legherà ai biancorossi presumibilmente per due anni è attesa nelle prossime ore. In ogni caso, il matrimonio si farà perché la società del patron Arvedi riconoscerà al Perugia un indennizzo da 5-600mila euro dirimente per liberare Alvini che soltanto un mese e mezzo fa circa aveva rinnovato con il Grifo fino al 2024. L’addio inaspettato di Pecchia di un paio di settimane fa ha aperto a scenari del tutto inaspettati e che hanno portato alla svolta sulla panchina della “Cremo” e di conseguenza anche su quella del club di Pian di Massiano. Non è poi escluso che i lombardi possano anche sondare il terreno per qualche grifone eventualmente gradito da Alvini.



CASTORI IN POLE Come detto, chi ad oggi è il candidato principale per raccogliere l’eredità dell’ex tecnico della Reggiana è Fabrizio Castori, che piace anche all’Ascoli e che di recente si è visto spesso al Curi per assistere alle partite dei biancorossi. Un contatto esplorativo ci sarebbe già stato. Non si è comunque ancora entrati nel vivo della questione che con ogni probabilità sarà approfondita soltanto dopo questo fine settimana. Castori è solito difendere a tre che è la base da cui ripartirà il Perugia. In un campionato di Serie B che si annuncia ancora più competitivo di quello appena terminato, la sua esperienza, la sua capacità di rendere molto solide le sue squadre, ed il suo pedigree sono alcune delle peculiarità che stuzzicano dalle parti di Pian di Massiano. Restano valide le altre piste rappresentate da Moreno Longo dell’Alessandria ed Aimo Diana della Reggiana. Il primo potrebbe lasciare i grigi e vanta proficui trascorsi con il diesse del Perugia, Marco Giannitti, ai tempi del Frosinone. Diana molto difficilmente resterà in sella ai granata.

