Perugia, per il dopo Alvini quattro tecnici in lizza

Questione di ore per il trasferimento dell'allenatore toscano alla Cremonese

Carlo Forciniti 03 giugno 2022

Le strade del Perugia e di Massimiliano Alvini sono destinate a separarsi. Al punto che è ormai solo questione di quando e non di se. E quel quando sarà a stretto giro di posta. Se non già oggi, entro il fine settimana quando le varie tessere del puzzle dovrebbero andare definitivamente al loro posto. Il tecnico si avvicina sempre più alla Cremonese e verso quel sogno chiamato Serie A legittimo per un allenatore che ha scalato le diverse vette del calcio partendo dai dilettanti e che ora fiuta l’occasione della carriera. Ma manca ancora un ultimo dettaglio che poi tale non è: un indennizzo da parte della società del patron Arvedi che dovrà essere versato nelle casse del Grifo e che il presidente Massimiliano Santopadre dovrà altrettanto legittimamente ritenere soddisfacente. La sensazione è che i tempi siano maturi per trovare una quadra. Per venirsi incontro dopo un primo approccio andato a vuoto.

Alvini non è partito per le vacanze già programmate per rimanere focalizzato il più possibile sul proprio futuro. Anche in tempi non sospetti ed al netto del recente rinnovo di contratto fino al 2024, l’ex allenatore della Reggiana non ha mai fatto mistero che qualora ci fosse stata una chiamata dalla massima serie l’avrebbe presa in considerazione. E quella chiamata è arrivata dalla Cremonese che - anche e soprattutto tramite il diesse Simone Giacchetta - ha individuato nell’attuale tecnico dei grifoni la figura idonea per giocarsi le proprie carte in Serie A. La strada sembra se non definita comunque indirizzata. Sul taccuino del management grigiorosso ci sarebbero comunque ancora i nomi, tra gli altri, di Aurelio Andreazzoli e di Luca Gotti ma la prima scelta è Alvini. E la fumata bianca si avvicina sempre di più. In ogni caso, se la quadra tra la Cremonese ed il 52enne tecnico toscano non dovesse trovarsi, è ormai impensabile che il Perugia riparta con Alvini.

SUMMIT IN ARRIVO Già oggi, il management biancorosso comincerà a muoversi concretamente intorno al nuovo allenatore. L’idea è quella di individuare una figura che utilizzi come base la difesa a tre. Uno di questi è Moreno Longo che ai tempi del Frosinone ha già lavorato con il diesse del Grifo, Marco Giannitti. Nei prossimi giorni potrebbe separarsi dall’Alessandria. L’altra pista conduce ad Aimo Diana destinato a lasciare la Reggiana. Piace anche al Sudtirol che ha messo nel mirino anche Lamberto Zauli della Juventus Under 23. C’è poi la suggestione legata a Fabrizio Castori (che interessa anche al Cagliari che è forte su Filippo Inzaghi) reduce dall’esperienza in Serie A con la Salernitana terminata all’ottava giornata dello scorso campionato. Più defilata, al momento, la candidatura di Stefano Vecchi, attualmente alla guida della Feralpisalò.

