Camp Nou, il Barcellona affitta il campo per partite tra tifosi. Ecco il prezzo: costa 300 euro a persona, come funziona

02 giugno 2022 a

a

a

Una partita di calcio tra amici sul terreno di gioco di uno degli stadi più iconici del mondo. A giugno, il Barcellona mette in affitto il prato del Camp Nou per i tifosi alla modica cifra di 300 euro a giocatore. Così, gli appassionati potranno coronare il loro sogno di scendere nello stesso campo dei loro beniamini. Tre le date messe a disposizione del club catalano sul sito ufficiale: 6, 11 e 26 giugno. Le prime due sono già andate esaurite, pochi i posti rimasti a disposizione per l'ultima. Quattro partite a giornata e 18 giocatori per squadra.

Video su questo argomento La Finalissima va all'Argentina, Italia ko sotto i colpi di Lautaro, Di Maria e Dybala. Messi sugli scudi | Video

Il club catalano ha spiegato nel dettaglio come funziona il tutto nel suo sito ufficiale. "Vi convocheremo prima della partita per farvi preparare l'esperienza - si legge - I nostri tecnici vi accompagneranno nello spogliatoio dove potrete cambiarvi e lasciare tutti i vostri oggetti personali, dove vi preparerete per uscire in campo. Usciremo insieme attraverso il tunnel degli spogliatoi come se fossimo giocatori professionisti e avrete 15 minuti per riscaldarvi sul terreno di gioco. E alla fine suonerà il fischio e inizierà la partita che durerà 60 minuti nel Camp Nou".

Ternana, Leone dopo il rinnovo: "Vi spiego il mercato"

Per ogni giocatore saranno garantiti 40 minuti di gioco, incluse le sostituzioni. Tutti potranno cambiarsi e fare la doccia negli spogliatoi dello stadio prima e dopo la partita. E non finisce qua. Sì, perché inclusi nell'esperienza da sogno ci sono anche "arbitro, allenatori, acqua" e integratori, "dispositivi medici di assistenza immediata e ingresso al tour del Camp Nou e al museo dello stadio per ogni giocatore e accompagnatore". Tutti inoltre avranno possibilità di parcheggiare gratuitamente la propria vettura. Tra le indicazioni date dal club, ci sono quella di portare da casa l'abbigliamento sportivo: "sono raccomandati scarpe da calcio, anche se non sono obbligatorie. Età minima per giocare 18 anni, e gli incontri saranno garantiti con un minimo di 18 giocatori a squadra".

Salernitana, dopo la salvezza si dividono le strade con Sabatini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.