Ternana, Leone dopo il rinnovo: "Vi spiego il mercato"

Parla il direttore sportivo dopo il prolungamento del contratto fino al 2025

Luca Giovannetti 02 giugno 2022 a

a

a

“La Ternana Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto del direttore sportivo Luca Leone, che si lega alla società rossoverde fino al 30 giugno 2025”. Con questa nota sul proprio portale la Ternana ufficializza l’intesa trovata col direttore sportivo abruzzese, destinato dunque a proseguire nel prossimo triennio l’esperienza in rossoverde iniziata il 28 dicembre 2018. “Ringrazio il presidente Stefano Bandecchi e il vice presidente Paolo Tagliavento per questa scelta – esclama il dirigente – che mi rende orgoglioso e fiero. Essa testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto finora e al contempo rappresenta uno stimolo straordinario per dare sempre di più a un club al quale mi sento legatissimo. Del resto nel calcio bisogna sempre cercare di migliorare e di migliorarsi, traendo spunto dal percorso fatto per puntare in alto”.

Ternana, parla Lucarelli: "Anche io voglio la serie A"

Si parla di Luca Leone o più in generale della Ternana? “Si parla di crescita complessiva del pianeta rossoverde e in questo ambito si colloca inevitabilmente anche la figura del direttore sportivo, che operando in sinergia con proprietà e staff tecnico deve agevolarla e promuoverla, mettendoci impegno totale, passione e competenze. Col termine crescita mi riferisco ai risultati sul campo della prima squadra, ovviamente imprescindibili, ma anche a settore giovanile e impiantistica. La prestigiosa partnership col Fulham, i grandi progressi di vivaio e Academy e gli oggettivi miglioramenti dell’infrastrutture sono sotto gli occhi di tutti”. Strategie di mercato? “I contratti di trasferimento si possono depositare tra un mese e certe dinamiche seguono inevitabilmente determinate tempistiche. Tra qualche settimana potrebbero profilarsi ghiotte occasioni al momento imprevedibili per cui è necessario farsi trovare pronti per cogliere le opportunità giuste al momento giusto. Insomma, bisogna essere attenti e tempestivi, non precipitosi. Di sicuro siamo ambiziosi e vogliamo ottenere risultati migliori rispetto alla scorsa stagione, che reputo comunque positiva. In questa ottica cerchiamo alcuni rinforzi mirati per incrementare il tasso qualitativo di una rosa che dispone di valori importanti sul piano tecnico e umano. Dunque ai profilano pochi acquisti e poche cessioni. Per quanto concerne le seconde trovo sgradevole leggere di giocatori con le valigie pronte perché intendiamo accompagnare verso le migliori destinazioni possibili i pochi elementi non confermati a causa delle stringenti normative sugli Over. Dimostrazione tangibile della enorme gratitudine che proviamo nei loro confronti”.

Petrucci cade a 280 km/h in gara 2: "Tra le più brutte della mia carriera ma sono dovuto andare da solo al centro medico" | Foto e video

Bogdan e Koutsoupias potrebbero restare? “Vogliamo riscattarli ma alle giuste cifre, quindi dobbiamo trovare la quadra a livello economico rispettivamente con Salernitana e Virtus Entella”. Il futuro degli elementi tornati per fine prestito? “Damian e Ferrante, reduci da una buona stagione con Messina e Foggia, meritano una chance in ritiro”. Qualche nome nel suo taccuino? “Teniamo sotto osservazione alcuni Under come Corrado, Cambiaghi e Felix Correia mentre altri nomi circolati in questi giorni non ci interessano. Qualche volto nuovo potrebbe aggregarsi al gruppo a Cascia ma più probabilmente dopo il ritorno a Terni.

Due portieri nel mirino della Ternana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.