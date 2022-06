Stasera in tv mercoledì 1 giugno, su Rai 1 c'è Italia-Argentina, la Finalissima Chi sono i telecronisti e le probabili formazioni

01 giugno 2022 a

Italia-Argentina, una delle sfide più iconiche del calcio mondiale, si giocherà questa sera mercoledì 1 giugno a Wembley. Il match - che sarà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle 20,35 - viene chiamato la Finalissima, visto che si sfideranno i trionfatori dell'ultimo Europeo, conquistato proprio a Londra undici mesi fa, e i detentori della "Copa America". La partita, che sarà commentata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, avrà anche un significato a suo modo storico: Giorgio Chiellini, il capitano azzurro, giocherà la sua ultima partita con la maglia della Nazionale - che per l'occasione sfoggerà la nuova divisa, una innovativa maglia divisa in quarti, come i Mondiali vinti, con due diverse tonalità di azzurro - divenendo, a quota 117 gettoni, il quarto azzurro più presente di sempre nella storia.

Prima del fischio d'inizio, il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, consegnerà al difensore livornese un premio speciale per celebrare la sua militanza in azzurro: una cerimonia, questa, che potrà essere seguita in diretta su Rai Sport + HD, che trasmetterà in diretta, dalle 19.40, tutto il prepartita, con Alessandro Antinelli, Lele Adani e Andrea Riscassi. Sempre sul canale 58 del Digitale Terrestre, infine, andrà in onda "Notte Azzurra", con Cristina Caruso, dalle 23.10: post-partita con commenti in studio e interviste live da Londra, per chiudere la serata della Finalissima.

Le probabili formazioni (Sky Sport)

Italia (4-3-3): Donnaumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori.

Allenatore: Mancini.

Argentina (4-3-3): Martinez: Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro, Di Maria.

Allenatore: Scaloni.

