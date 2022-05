Gnonto, chi è il giocatore convocato a sorpresa da Mancini nell'Italia: la famiglia ivoriana, le giovanili nell'Inter, la svolta nello Zurigo

31 maggio 2022 a

Degnand Wilfried Gnonto è il nuovo volto del calcio italiano. Roberto Mancini lo ha convocato a sorpresa per la partita con l'Argentina - definita Finalissima - che mette in palio il trofeo della squadra migliore tra Europa e America.

Ma chi è Gnonto? Il ragazzo è nato nel 2003 a Verbania da una famiglia ivoriana. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter - sino alla Primavera - non ha accettato la proposta contrattuale del club nerazzurro per firmare un triennale con il club svizzero dello Zurigo. L'esordio in prima squadra, nei professionisti, avviene nell'ottobre del 2020. Reduce dalla sua migliore stagione, quella appena conclusa lo ha visto giocare 36 partite e segnare 10 gol, la chiamata di Mancini.

Essendo nato in Italia da genitori originari della Costa d'Avorio, Gnonto può rappresentare entrambi i paesi a livello internazionale. Durante il suo percorso, l'attaccante ha scelto di rappresentare la nazionale azzurra, facendo la trafila delle diverse formazioni giovanili. Nel 2019, Gnonto ha partecipato con la nazionale Under 17 italiana al campionato mondiale di categoria, risultando il capocannoniere della sua squadra con tre reti in quattro incontri. Dallo scorso anno faceva parte dell'Under 19 indossando anche la fascia di capitano. Le sue caratteristiche sono l'esplosività, la capacità di giocare la palla con entrambi i piedi, l'elevazione. Gioca prevalentemente come attaccante esterno e nel 2020 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2003, stilata dal quotidiano inglese The Guardian.

