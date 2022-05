Martina Trevisan, chi è la tennista in semifinale al Roland Garros. Il periodo difficile, l'anoressia, la Fiorentina e la rinascita: il fidanzato è Marco Parra

31 maggio 2022 a

L'Italia torna in semifinale al Roland Garros. Lo fa con Martina Trevisan, che oggi - martedì 31 maggio - ha sconfitto in tre set la baby canadese Laylah Fernandez, numero 18 del ranking e numero 17 del seeding. La mancina fiorentina, numero 59 della classifica Wta e reduce dalla vittoria a Rabat, vince lo scontro per 6-2 6-7 6-3 e porta nuovamente il tricolore nella semifinale del torneo parigino, nove anni dopo Sara Errani. Trevisan è la terza azzurra dopo la Errani e Francesca Schiavone (che vinse nel 2010) ad arrivare alle porte dell'ultimo atto del secondo Slam stagionale. Giovedì, Trevisan troverà dall’altra parte della rete la vincente del derby statunitense tra un’altra giovanissima, Cori “Coco” Gauff, n.23 del ranking e 18 del seeding, al suo secondo quarto di finale consecutivo in tre partecipazioni, e Sloane Stephens, n.64 WTA, all’undicesima presenza a Parigi dove vanta la finale del 2018 (battuta in rimonta da Halep).

"La vittoria al torneo di Rabat mi ha dato fiducia, è stata una settimana incredibile, è stata una emozione. Sono arrivata a Parigi con tanta energia, sono stanca ma ho voluto scaricare le emozioni sul campo. Sono super felice che qui a Parigi ci siano anche Pennetta e Schiavone che stanno giocando il torneo delle leggende. Loro per me sono sempre state una ispirazione". Così la tennista azzurra Martina Trevisan, dopo aver conquistato per la prima volta nella sua carriera una semifinale in uno slam superando nei quarti al Roland Garros la canadese Laylah Fernandez. Martina è partita bene togliendo in avvio la battuta alla sua avversaria e confermando poi il vantaggio (2-0). Nel quinto gioco Fernandez ha evitato il doppio break (3-2) poi al cambio campo ha chiesto l’intervento del trainer per un problema al piede destro con conseguente “medical time out”. La canadese ha continuato a dimostrare di essere in difficoltà negli spostamenti e di voler abbreviare il più possibile gli scambi, ma il diritto lungolinea con il quale nel settimo game Trevisan ha firmato il doppio break è stato fenomenale (5-2). E poi in quello successivo, dopo essersi vista annullare tre set-point di fila da Fernandez, che ha provato a giocare il tutto per tutto, sul quarto l’azzurra ha piazzato in diritto all’incrocio assicurandosi il primo set per 6-2. In avvio di seconda frazione c’è stato più equilibrio e nel quarto gioco Fernandez ha approfittato della prima palla-break offerta da Martina per provare l’allungo (3-1). La toscana, però, con un diritto ha messo a segno il contro-break (3-2) e dopo aver annullato quattro palle-break ha riagganciato la sua avversaria sul 3 pari. Martina ha ripreso a spingere e nel nono game ha ottenuto il break che le ha permesso di andare a servire per il match avanti 5-4: Trevisan ha recuperato da 0-30 a 40-30 ma la Fernandez ha cancellato con un diritto lungolinea il match-point riportando poi il set in parità. Al tie-break Leylah è schizzata avanti 3-0, Martina è andata un po’ in confusione e la canadese ha allungato ancora (5-1), Trevisan ha provato a riaprire il discorso (5-3) ma Fernandez ha chiuso 7 punti a 3. Nel set decisivo Martina è riuscitoa resettare, gettato via la paura di vincere prendendo subito un doppio break di vantaggio su una Fernandez stanca (4-0). La canadese ha provato a reagire ma Trevisan però non si è disunita, ha tolto ancora la battuta alla 19enne di Montreal (5-1) che si è rifatta sotto 5-3. Nel nono gioco è arrivato il secondo match-point, e stavolta Trevisan ha retto alla tensione chiudendo 6-3 con un diritto in contropiede che ha trasformato un sogno in realtà.

Nata a Firenze nel 1993, grande tifosa viola, Martina Trevisan cresce in una famiglia di sportivi. La madre è maestra di tennis, il padre Claudio è un ex calciatore arrivato fino alla Serie B mentre il fratello Matteo è stato anch'egli un tennista, ex numero uno al mondo tra gli juniores. Dopo aver raggiunto dei buoni risultati a livello giovanile, Martina ha attraversato un momento difficile, interrompendo le attività tennistiche dalla fine del 2009 al 2014, anche a causa di alcuni infortuni e di problemi legati all'anoressia. "Dentro di me avevo un tarlo - aveva raccontato al Corriere della Sera nel 2020, quando era arrivata ai quarti di finale del Roland Garros - Stavo male e non capivo perché. Soprattutto, avevo paura a dirlo. Sentivo di non essere più in grado di gestire quel che mi girava intorno. Le pressioni sul mio rendimento, i problemi in famiglia. A ripensarci ora, avrei dovuto fermarmi e scendere: forse non mi sarei ammalata. Ma andava tutto così veloce, e io era una adolescente. Che all’improvviso si è sentita schiacciata da un peso enorme. Che non è andato via neanche quando ho deciso di smettere. Dopo un anno terribile in cui ero arrivata a pesare 46 chili, ho capito che dovevo chiedere aiuto. Credo sia questa la cosa più importante. Riconoscere di non farcela da sola. Ho avuto la fortuna di trovare una persona che mi ha sorretto ogni volta che pensavo di non farcela". Poi, nel 2014, il ritorno in campo, i primi Itf vinti e i primi tornei Wta giocati. Il debutto in Fed Cup nel 2017, i quarti di finale al Roland Garros del 2020 e la vittoria a Rabat nel 2022. Prima appunto della semifinale in programma giovedì. A sostenerla ci sarà, oltre alla famiglia, anche il fidanzato Marco Parra.

