Lucarelli non si nasconde: "Sarà una Ternana da serie A"

Il tecnico rossoverde guarda alla prossima stagione: "Ma ci punteranno almeno 10 squadre"

“Sono davvero contento per l’intenso lavoro svolto dalla mia squadra dopo la fine del campionato. Un lavoro incentrato sulla forza che dovrebbe agevolarci alla ripresa della preparazione, al di là degli aspetti positivi sul piano psicologico. Allenarsi senza lo stress della partita incrementa la coesione di un gruppo solido e compatto, che esce ulteriormente rinforzato da qualche simpatico momento conviviale, ivi compresa la cena di fine stagione alla presenza di tutti i componenti della grande famiglia della Ternana Calcio”. Cristiano Lucarelli analizza con evidente soddisfazione i quindici giorni di lavoro, pause escluse, terminati giovedì scorso. “Le tempistiche – spiega il tecnico livornese – sono concordate con i membri del mio staff e ci sembrano quelle giuste per garantire ai calciatori trentacinque giorni di ferie, sufficienti per ricaricare le batterie senza il rischio di approdare al ritiro precampionato con le gomme sgonfie. Il primo luglio ci raduneremo a Terni e utilizzeremo i campi in erba del quartiere Polymer, attualmente in fase di adeguamento e sistemazione, per test atletici e primi allenamenti. E ovviamente su quei campi torneremo dopo le due settimane di ritiro in programma a Cascia. In ogni caso l’arco temporale scelto per rifiatare è quello ottimale, anche perché in linea con quello delle squadre retrocesse dalla serie A o impegnate nei play off di serie B”. Ossia delle potenziali rivali nella lotta per la promozione….

“Con alcune tra le potenziali rivali poiché a mio avviso ve ne saranno molte altre, a partire dal Parma, che intende riscattarsi alla grande dopo una stagione oltremodo deludente. Al momento è prematuro fare previsioni, anzi le prime valutazioni plausibili emergeranno a metà agosto, in concomitanza con l’inizio del campionato. Fermo restando che potrebbero essere parzialmente riviste alla fine del mercato, ossia il due settembre, con tre gare ufficiali in archivio a parte l'esordio in Coppa Italia. In ogni caso sulla carta saranno almeno dieci o undici le formazioni in lizza. E mi tengo basso”.

Ternana compresa? “Lo spero ardentemente, ci credo fermamente. E dico senza alcun tentennamento che vogliamo essere competitivi ai massimi livelli per giocarcela fino in fondo. Nessuna presunzione, soltanto profonda consapevolezza dei nostri mezzi”. Insomma, viene accantonato lo slogan silenziosamente ambiziosi adottato dieci mesi fa? “Direi proprio di sì. Del resto le dichiarazioni del nostro presidente non lasciano spazio a dubbi di sorta. Stefano Bandecchi è un imprenditore vincente e i fatturati delle sue aziende lo testimoniano in maniera eloquente. E poi è una persona seria, abituata da sempre a declinare in concreto le proprie ambizioni. Tradotto in soldoni, sono assolutamente certo che voglia fare di tutto per portare la Ternana nella massima serie. Noi daremo il massimo per accontentarlo subito e se non dovessimo centrare l’obiettivo promozione saremmo pronti a perseguirlo nuovamente nel torneo successivo”. In questa ottica serve un mercato di alto livello… “Cerchiamo alcuni rinforzi di qualità per puntellare al meglio un organico destinato in larghissima parte ad essere confermato. Ma di questo si occupa in prima persona il diesse Luca Leone, che sa perfettamente come muoversi”.

