Djokovic batte Schwartzman e approda ai quarti del Roland Garros

Novak Djokovic approda senza problemi ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale di tennis in corso su campi in terra rossa di Parigi. Il numero uno al mondo ha trionfato in tre set contro l'argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-3. Ha impiegato due ore e 17' di gioco. Prossimo avversario di Djokovic sarà il vincitore della sfida tra Rafa Nadal e Felix Auger Aliassime.

