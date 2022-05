Martina Trevisan da applausi, batte la bielorussa Sasnovich e conquista i quarti del Roland Garros

29 maggio 2022 a

Martina Trevisan da favola. Sul campo dedicato alla divina Suzanne Lenglen, Martina, numero 59 Wta, sconfigge agli ottavi di finale la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 47 della classifica Wta, con il punteggio di 7-6 (10) 7-5 in poco meno di due ore di gioco, volando ai quarti di finale del Roland Garros. La 28enne mancina di Firenze torna tra le migliori otto del secondo Slam stagionale dopo l'impresa targata 2020, quando fu protagonista di una cavalcata indimenticabile partendo dalle qualificazioni e fermandosi solo di fronte alla futura vincitrice del torneo, la polacca Iga Swiatek. Nei quarti affronterà Leylah Fernandez. La canadese ha battuto in tre set la statunitense Amanda Anisimova, numero 28 della classifica, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3 in un'ora e 55' di gioco.

Con il successo contro la Sasnovich, l'azzurra è sicura di un balzo in classifica, si avvicina alle prime 30 giocatrici del ranking. Trevisan è reduce dal primo titolo Wta conquistato a Rabat la settimana precedente all'avvio dello Slam francese, con una striscia aperta di 9 incontri vinti nei quali ha lasciato per strada un solo set (nel secondo turno del torneo vinto in Marocco contro Garbine Muguruza). Trevisan scatta dai blocchi molto decisa: serve con precisione, variando angoli ed effetto, e risponde con grande profondità prendendo pochi rischi. Sasnovich non è rapida a cercare la palla con i piedi sui colpi carichi di spin dell'azzurra, commette errori che le costano un break nel suo primo gioco di battuta. La 28enne di Minsk mette in moto il rovescio (colpo migliore del suo repertorio, soprattutto in lungo linea) e produce un bel ritmo, con una smorzata si prende il contro break per il 2-1 Trevisan. Seguono altri due break, fino al primo turno di servizio vinto da Sasnovich che fissa lo score sul 3 pari. L'azzurra non sfrutta quattro palle break nell'ottavo game (da 0-40) e sul 5 pari si fa prendere dalla fretta, crollando 0-30 e poi 30-40 al servizio. Con coraggio Martina spinge a tutta col diritto incrociato e cancella la palla break, ma Sasnovich ottiene una seconda chance (errore di Trevisan in scambio) ed è brava a trovare un'accelerazione vincente per il break che la porta avanti 6-5. Reazione rabbiosa della toscana, che gioca un game spettacolare in risposta e forza il parziale al tie-break, dove la lotta diventa serrata su ogni punto, con la tensione in campo alle stelle. Trevisan se lo aggiudica per 12 punti a 10 (al quinto set point) grazie a due errori di Sasnovich in scambio.

Nel secondo set l'azzurra strappa il gioco di servizio alla bielorussa sull'1 pari, alla prima palla break con uno splendido vincente di diritto incrociato che lascia ferma la rivale, ma spreca il vantaggio con un pessimo turno di battuta (ceduto a zero), che rimette il parziale in parità. Sul 4-3 Sasnovich servizio Trevisan, la toscana smarrisce la prima di servizio e la bielorussa non si fa pregare, entrando con grande velocità in risposta per lo 0-40. Ottiene il break Aliaksandra e va a servire per il secondo parziale sul 5-3, ma adesso è lei in crisi alla battuta. Trevisan apre il campo col diritto, carico e preciso, e s'inventa anche una splendida palla corta. Con un errore di rovescio Sasnovich restituisce (a zero) il break per il 5-4. La bielorussa è in confusione, sbaglia tanto mentre l'azzurra disegna il campo col rovescio, è sicura e non sbaglia più niente. Sasnovich sul 5 pari cede di nuovo il turno di servizio e Martina va a servire per la vittoria sul 6-5. Chiude al primo match point con un errore di rovescio della bielorussa.

