Finale Champions League, Liverpool-Real Madrid: le probabili formazioni e dove vederla stasera in tv 28 maggio

Ci siamo. E' arrivato il grande giorno. Stasera sabato 28 maggio alle 21 il Liverpool di Klopp e Real Madrid di Ancelotti si scontrano nella finale di Champions League 2022. Appuntamento allo Stade de France di Parigi. La partita Liverpool-Real viene trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Non serviranno quindi abbonamenti per seguirla stasera in prima serata.

Arbitro del match il fischietto francese Turpin. La finale di Champions League 2021-2022 si sarebbe dovuta disputare a San Pietroburgo. Ma a causa del conflitto tra la Russia e l'Ucraina tutto è cambiato. La Uefa già a fine febbraio stabilì che la finale avrebbe cambiato sede. Stasera Real Madrid e Liverpool scenderanno in campo allo Stadio Saint Denis di Parigi, un impianto moderno, che disputerà la prima finale dal 2011, all'epoca il Barcellona si impose 3-1 sul Manchester United.

PROBABILI FORMAZIONI Klopp potrebbe dover rinunciare a Thiago Alcantara; tridente con Salah-Manè-Luis Diaz con Firmino partirà dalla panchina. Ancelotti recupera Bale che partirà dalla panchina, ballottaggio tra Rodrygo e Valverde nel tridente d'attacco con Benzema e Vinicius.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

