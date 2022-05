Ternana, l'obiettivo a centrocampo è Josè Mauri: nel suo passato anche Milan e Parma

Luca Giovannetti 28 maggio 2022 a

Il centrocampista centrale nel mirino della Ternana è Mauri, argentino svincolato con passaporto italiano. La Ternana intende piazzarlo in mediana accanto al connazionale Estévez, in uscita dal Crotone. Si cerca anche un centravanti strutturato in grado di “far salire la squadra”, con La Mantia (1991, in carriera 91 gol tra Foligno, Frosinone, Fidelis Andria, Barletta, San Marino, Cosenza, Pro Vercelli, Virtus Entella, Lecce ed Empoli) come principale alternativa a Cerri (rientrato al Cagliari dopo il prestito al Como, nel suo score 38 reti tra Virtus Lanciano, Cagliari, Spal, Pescara, Perugia e Como, grande protagonista negli Allievi Nazionali del Parma di mister Lucarelli edizione 2012-13). Inoltre si punta su un portiere affidabile da affiancare a Iannarilli. Sotto osservazione Bardi (1992, ex Livorno, Novara, Chievo Verona e Frosinone, in scadenza a Bologna) e lo juventino Gori (1996, ex Pro Piacenza e Pisa, reduce dal prestito al Como). Tuttavia si sondano anche altre piste, anche se sembrano tramontate quelle relative a Falcone.



Mauri Josè Augustin Mauri, 26 anni compiuti 12 giorni fa, è un play-maker centrale di classe cristallina, in cerca di rilancio dopo un periodo difficile. A Terni ritroverebbe mister Lucarelli, suo allenatore negli Allievi Nazionali del Parma vincitori di scudetto e Supercoppa nel 2012-13. Da segnalare la sua presenza al “Liberati” in occasione del derby del 30 aprile su invito del tecnico livornese. Nel suo curriculum Parma (biennio 2013-15 con 34 partite e 2 gol in A e una presenza in Coppa Italia), Empoli (14 gare in A e una in Coppa Italia nel 2016-17) e Milan (10 partite equamente suddivise tra A e Coppa Italia nel 2015-16, poi una presenza in A, una nelle qualificazioni per l’Europa League e 2 in Europa League nel 2017-18 e infine 5 gare in A e 2 in Europa League nel 2018-19). A seguire il ritorno in patria dove con Atletico Talleres Cordoba (novembre 2019-maggio 2021) disputa 19 gare tra Superliga (11), Copa Superliga (1), Copa de la Liga (4) e Copa Sudamericana (3). Infine (settembre 2021-febbraio 2022) l’esperienza nel calcio statunitense, con 10 presenze e un gol nella Mls con Sporting Kansas City. A livello contrattuale è libero dal 12 aprile e dopo la revoca della procura con Dino Zampacorta viene seguito da Ruggero Lacerenza.



Estevez Nahuel Estevez, 27 anni il prossimo 14 novembre, è una mezzala che abbina tasso tecnico e dinamico ed è reduce da un’ottima stagione nello Spezia (con salvezza in A) e da una positiva col Crotone (malgrado la retrocessione in C). Con la compagine ligure vanta 27 presenze nella massima serie e 2 in Coppa Italia (ottobre 2020-maggio 2021) mentre con quella calabrese annovera 27 presenze nel torneo cadetto (settembre 2021-aprile 2022). In mezzo il temporaneo ritorno all’Estudiantes, con 6 gare disputate (bimestre luglio-agosto 2021). E con l’Estudiantes si registrano anche 40 partite e 3 gol (agosto 2018-marzo 2020) tra Superliga, Copa Superliga e Copa Argentina. Ora l’interesse concreto della Ternana con il giocatore che, ovvio, non vorrebbe rimanere in Calabria in serie C.

