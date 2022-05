Sir, il grande ex Atanasijevic dice sì: è il giorno delle nozze con Elitsa Vasileva

27 maggio 2022 a

a

a

E’ arrivato il giorno del “sì”. A Belgrado, l’opposto dello Skra Belchatow ed ex bandiera della Sir, Aleksandar Atanasijevic, sposerà Elitsa Vasileva, schiacciatrice bulgara in forza alla Dinamo Mosca.

Superlega, Sir e Leon avanti insieme fino al 2025

Dopo un lungo fidanzamento che anche a Perugia ha vissuto molti momenti significativi, ecco che la coppia è pronta a fare il passo della vita. Si annuncia una grande festa quella che vede protagonisti i due pallavolisti. Al matrimonio saranno presenti tanti grandi amici di Atanasijevic. Tra gli altri, il diggì della Sir, Bino Rizzuto.

Sir volley, il contratto di Anderson e il nome di Semeniuk

Marko Podrascanin, che in maglia bianconera ha condiviso insieme a Magnum successi in serie, il connazionale Srecko Lisinac in forza a Trento come del resto il Potke, e l’inseparabile Milos Trivunac che non manca mai alle partite di Perugia sfoggiando la maglia di Bata.

Sir, la Champions è una maledizione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.