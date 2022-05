Due portieri nel mirino della Ternana

Falcone e Bardi nelle trattative dei rossoverdi

Portiere, terzino destro, play-maker di regia, mezzala destra e centravanti. Cinquina di obiettivi per la Ternana. Presumibilmente, ma non necessariamente, tutti Over. E potrebbe arrivare pure un poker di Under formato da terzino sinistro, marcatore centrale e attaccanti esterni. Over Per quanto concerne l’estremo difensore sembrano in lizza Wladimiro Falcone (1995, in bilico alla Samp) e Francesco Bardi (1992, ex Livorno, Novara, Chievo Verona e Frosinone, voglioso di rimettersi in gioco dopo una stagione in panchina a Bologna). Per il laterale destro sono in ballottaggio Francesco Zampano (1993, ex Virtus Entella, Juve Stabia, Pescara e Udinese, svincolato dal Frosinone) e Riccardo Fiamozzi (1993, ex Varese, Pescara, Genoa, Frosinone, Bari, Lecce ed Empoli). to al Parma).

Fere, Under nel mirino: piacciono Cambiaghi e Cancellieri. Nella lista di Leone anche Felix Correia

