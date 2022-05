Tennis, al Roland Garros superano il turno Djokovic e Zverev

25 maggio 2022 a

a

a

Tennis: Novak Djokovic approda al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam stagionale, battendo in tre set lo slovacco Alex Molcan, numero 38 del ranking Atp, in due ore e 18' di gioco con il punteggio di 6-2, 6-3, 7-6 (4). Il prossimo avversario per il numero uno al mondo sarà lo sloveno Aljiaz Bedene. Avanza, ma a fatica, anche Alexander Zverev, che ha superato al quinto set Sebastian Baez (salvando anche un match point) con il punteggio di 2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5 in 3 ore e 39' di gioco. Al prossimo turno il tedesco, numero tre della classifica Atp, affronterà lo statunitense Nakashima, al 75° posto nel ranking Atp.

Video su questo argomento Salernitana, la coreografia da brividi dell'Arechi nella notte della salvezza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.