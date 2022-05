Chelsea, cifra record per la vendita: gli americani pagano 2.9 miliardi di euro

25 maggio 2022 a

Cifra record per l'acquisto del Chelsea di Roman Abramovich dopo il via libera del governo alla vendita del club di proprietà dell'oligarca russo: la squadra, una volta ottenuto il via libera dalla Premier League, passa a un consorzio guidato dal comproprietario dei Los Angeles Dodgers, Todd Boehly per 2,5 miliardi di sterline, circa 2,9 miliardi di euro. Il governo britannico ha approvato la cessione del club che per gli ultimi 19 anni era stato di proprietà dell'oligarca, ora colpito duramente dalle sanzioni a seguito del conflitto tra la Russia e l'Ucraina.

