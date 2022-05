Novak Djokovic: "Un errore escludere russi e bielorussi da Wimbledon. Così perdiamo tutti. Io ci sarò"

24 maggio 2022 a

a

a

"Così perdono tutti". Sono parole di Novak Djokovic, numero uno del tennis mondiale, secondo cui la decisione di Wimbledon di escludere gli atleti russi e bielorussi "è sbagliata". Djokovic ha comunque confermato che sarà a Londra per difendere il titolo conquistato lo scorso anno nonostante l'Atp abbia deciso di non assegnare punti in classifica. In risposta alla domanda di un giornalista dopo la sua vittoria al primo turno agli Open di Francia, Djokovic ha definito "un errore" dell'All England Club l'esclusione dei giocatori di Russia e Bielorussia a causa dell'invasione dell'Ucraina e ha criticato gli organizzatori di Wimbledon per la loro mancanza di comunicazione. "Non ne hanno discusso con nessuno dell'Atp o con i singoli giocatori o, se è per questo, con i giocatori russi o bielorussi, semplicemente per comunicare e capire se esiste un terreno comune in cui entrambe le parti potrebbero scendere a un compromesso", ha detto Djokovic. "Quindi penso che sia stata una decisione sbagliata. Non la appoggio affatto", ha aggiunto.

Roland Garros, Musetti pesca Tsitsipas, un qualificato per Sinner. Il primo turno di tutti gli italiani

Il campione serbo l'ha definita una "situazione perdente per tutti". Djokovic ha avuto i suoi scontri con la gestione dell'ATP in passato e ha persino lavorato per creare un'associazione di giocatori separata, ma su questo argomento ha detto che sostiene il tour. "Collettivamente, sono contento che i giocatori si siano uniti all'Atp, l'organo di governo del tennis maschile, e abbiano mostrato al Grande Slam che quando si verifica un errore - e c'è stato, dal board di Wimbledon - allora dobbiamo mostrare che ci saranno alcune conseguenze", ha detto Djokovic.

Tennis, Sinner re della sabbia: dà spettacolo a beach volley. Il video in spiaggia che stupisce tutti

Qualunque cosa accada al torneo nel 2022, comunque, non avrà alcuna influenza sulla sua decisione di giocare. "Per me, o per i ragazzi che hanno fatto bene l'anno scorso, non solo non avremo la possibilità di guadagnare punti, ma non possiamo difenderli", ha detto Djokovic. "E ci sono alcuni ragazzi, ovviamente, che non avranno la possibilità di guadagnare punti, ovviamente. È una situazione davvero unica e strana, devo dire", ha aggiunto. "Però un Grande Slam è ancora un Grande Slam. Wimbledon, per me, è sempre stato il torneo dei miei sogni quando ero bambino. Quindi non lo guardo attraverso la lente dei punti o dei premi in denaro. Per me, è qualcos'altro", ha concluso Djokovic che a Parigi andrà a caccia del record assoluto di 21 Slam vinti detenuto da Rafa Nadal.

Ranking Atp dopo Roma: Tsitsipas supera Nadal. Il re è Djokovic, sale Sinner. Così gli altri italiani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.