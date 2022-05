Andrea Ranocchia dice addio all'Inter: "Speravo di finire in maniera diversa. Il futuro? Non ho idea"

Nicola Uras 23 maggio 2022 a

"Speravo di finire in maniera diversa, è stato un grande peccato, ma il calcio è questo, non va sempre come uno vuole". Così Andrea Ranocchia, 34 anni, saluta l'Inter dopo 11 stagioni (226 partite e 14 gol). Il calciatore umbro - nato ad Assisi ma bastiolo doc - in nerazzurro ha vinto uno Scudetto, due volte la Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

"Ringrazio tutti i ragazzi della Curva, sono appagato di quello che ho fatto e dato, sono contento così. Futuro? Adesso mi riposerò un po', poi ci penseremo. Non ne ho ancora idea. Cosa è mancato? Abbiamo affrontato tante squadre forti, soprattutto fra febbraio e marzo: lì abbiamo perso tanti punti. C’è un grande rammarico, ma bisogna andare avanti" ha spiegato l'ex grifone al termine della partita tra Inter e Sampdoria mentre a Reggio Emilia il Milan festeggiava uno scudetto che poteva essere nerazzurro. A San Siro - per la sua ultima partita in nerazzurro - c'è la sua famiglia: la moglie Giulia Lucarini e i due figli.

"Andrea, in questi anni sei stato un vero simbolo di interismo. In campo e fuori. Una parola buona per tutti, la capacità di essere sempre pronto, tanti momenti indelebili. L’Inter sarà sempre casa tua, con l’affetto e il rispetto degli interisti. Grazie, Andrea Ranocchia", il messaggio via social del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Sugli spalti l'omaggio dei tifosi: "Andrea Ranocchia orgoglio della Nord".

