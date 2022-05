Paura per Petrucci, caduta a 280 km/h in gara 2 nel MotoAmerica: "Tra le più brutte della mia carriera, sono dovuto andare da solo al centro medico". Cosa ha fatto e come sta | Foto e video

Gabriele Burini 23 maggio 2022 a

Attimi di paura per Danilo Petrucci al termine di gara 2 nel MotoAmerica, a Medallia. Il pilota ternano, infatti, è stato vittima di una brutta caduta, che lo stesso centauro della Ducati ha voluto raccontare su Instagram. "Solo per informarvi, sono caduto a 280 km/h sulla linea del traguardo che è su un curvone di sesta piena per evitare un mio avversario. Ho buttato giù tre pannelli pubblicitari, ho diverse bruciature e ematomi e un profondo taglio alla caviglia con cinque punti. Ho rotolato per oltre cento metri, una delle più brutte cadute della mia carriera. Sono stato più di due minuti sdraiato a terra col rumore delle moto che passavano a fianco senza che nessuno mi aiutasse, fino a quando da solo mi sono alzato e sono andato a piedi al centro medico".

Insomma, oltre al grande spavento per una caduta terrificante, della quale lo stesso Petrux vorrebbe il video (lo ha chiesto a chiunque lo avesse sempre su Instagram, nelle Stories), anche la rabbia per i soccorsi che non sono arrivati e che lo hanno costretto a raggiungere il centro medico sulle sue gambe doloranti.

Intanto, la sua stagione continua nel migliore dei modi. Petrucci, dopo quattro gare, comanda la classifica con 104 punti, frutto di tre vittorie, un terzo e un quarto posto, a cui purtroppo si aggiunge uno zero. Il ternano, reduce dall’esperienza in Dakar, è leader con quattro lunghezze su Scholtz della Yamaha. Terza, a 91 punti, un'altra Yamaha, quella di Gagne.

