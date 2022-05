Scudetto, il Milan è campione d'Italia: tre gol al Sassuolo. Giroud fa scattare la festa rossonera

Nicola Uras 22 maggio 2022 a

a

a

Il Milan si impone per 3-0 in casa del Sassuolo, in una gara valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. Così i rossoneri vincono lo Scudetto. I gol di Giroud (doppietta, al 17’ e al 32’) e poi di Kessie al 36’ firmano il successo Con questo risultato il Milan è campione d’Italia per la diciannovesima volta.

Video su questo argomento Giroud, il gol in Sassuolo-Milan: Consigli si fa passare la palla sotto le gambe | Video

(in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.