Palermo-Virtus Entella, gol e highlights: Merkaj segna ma non basta e Brunori passa il turno. Rosanero in semifinale play off di Serie C

Silvio Merkaj segna, Matteo Brunori esulta. Il derby tra bomber umbri nei quarti di finale dei play off di Serie C lo vince il Palermo. La Virtus Entella sogna, sfiora il colpaccio, ma alla fine si arrende. Il 2-2 al Renzo Barbera non basta ai liguri, sconfitti per in casa e quindi costretti a dire addio alla Serie B.

LA CRONACA

Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, l'Entella parte forte nel secondo tempo. Prima Silvio Merkaj su rigore al 59' e poi Karic al 71' mandano i liguri sullo 0-2. A venti minuti dalla fine, il Palermo sembra spacciato. Invece, Silvio Baldini trova gli uomini giusti per ribaltarla in panchina. Soleri, entrato a inizio secondo tempo, al 78' accorcia le distanze. Fella, entrato all'75', trova il 2-2 all'83' con una splendida acrobazia.

Brunori vince la prima sfida con Merkaj, ma entrambi i bomber umbri vanno in gol in Virtus Entella-Palermo | Video

A esultare, quindi, è l'attaccante di Palazzo di Assisi, nato in Brasile a Macaè, che ha indossato la maglia dei liguri nella stagione 2020/2021 in Serie B. Brunori, in semifinale, incontrerà la Feralpisalò e proverà a continuare a far sognare i rosanero, magari impreziosendo il già ricco bottino di 26 gol e 5 assist. Stagione positiva anche per il classe '97 originario di Valona, in Albania, ma cresciuto a Mugnano. Per Merkaj, infatti, i gol in stagione sono stati 14. Entrambi continueranno a sognare la Serie B, chi dal campo e chi dal mercato.

