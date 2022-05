Formula 1, dove si vede la gara in Spagna: il gran premio di Barcellona in diretta su Sky o Tv8? L'orario. Pole position di Leclerc: il video

21 maggio 2022 a

Ennesima magia di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, leader del mondiale di Formula 1, partirà dalla pole position nel gran premio di Spagna, che si corre domani, domenica 22 maggio, a Barcellona. Il monegasco partirà dunque per la tredicesima volta in carriera dalla prima posizione, la quarta quest'anno in sei gare. Leclerc ha fatto un solo giro buono, dopo essere andato in testacoda a otto minuti dal termine delle prove, ma non ha perso concentrazione e si è imposto sul filo di lana. Con lui in prima fila il rivale della Red Bull Max Verstappen, staccato di 323 millesimi, poi in seconda fila l'altro ferrarista Sainz (+0"416), con la Mercedes di Russell (+0"643) che scatterà dalla quarta casella. Terza fila per la Red Bull di Perez (+0"670) e la Mercedes di Hamilton (+0"762). In quarta fila l'Alfa Romeo di Bottas (+0"858) con Magnussen (Haas, +0"932). In quinta fila Ricciardo (McLaren, +1"547) e Mick Schumacher (Haas, +1"618).

"Mi sento bene, è stata una sessione difficile, specialmente nel Q3, perché ho commesso un errore e poi avevo un solo giro, però è andata bene e sono contento. Sono in una posizione forte in partenza, ma dovremo gestire bene le gomme perché Verstappen è lì e nell'ultimo Gran Premio abbiamo sofferto con le gomme. Spero di poter fare una doppietta con Carlos, daremo tutto per questo", ha detto Charles Leclerc, subito dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1, a Barcellona, con la Ferrari.

Il gran premio di domani sarà trasmesso in diretta su Sky Sport alle ore 15 e sulle piattaforme streaming Now e Sky Go. L'evento sarà trasmesso live anche su Tv8, con ampio pre e post gara.

