Serie A, Torino-Roma: Spinazzola da titolare. Le probabili formazioni

20 maggio 2022 a

a

a

Serie A, stasera venerdì 20 maggio è il giorno di Torino-Roma. Una sfida che vedrà titolare Spinazzola e che è molto attesa soprattutto in casa giallorossa. Alle ore 20.45, allo stadio Olimpico Grande Torino va in scena l'ultimo turno di campionato. La Roma arriva a questa partita con un appuntamento alle porte: la finale di Conference League contro il Feyenoord che è in programma mercoledì.

Spinazzola torna titolare dopo dieci mesi dall'infortunio

I giallorossi, conquistando i tre punti, si assicurerebbero la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League a prescindere dal risultato delle altre. Roma che comunque non vine da cinque turni, dallo scorso 10 aprile contro la Salernitana, quando conquistò il risultato di 2-1 in rimonta nel finale grazie alle reti di Carles Perez e Smalling. Il Torino ha vinto l’ultimo match casalingo contro la Roma in Serie A (3-1 il 18 aprile 2021) e potrebbe ottenere almeno due successi interni di fila contro i giallorossi nel torneo per la prima volta dalle tre vittorie consecutive tra il 1988 e il 1990. Il Toro è al decimo posto in classifica con 50 punti. La partita di stasera verrà trasmessa da Dazn in diretta.

Bentornato Spinazzola! Il folignate rientra in campo dieci mesi dopo l'infortunio

Le probabili formazioni di Torino-Roma (ore 20.45)

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Praet, Pjaca; Belotti. Allenatore: Juric.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Anton, Edera, Pobega, Mandragora, Seck, Linetty, Pellegri, Brekalo, Sanabria, Warming.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Veretout, Cristante, Zalewski; Perez, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Boer, Karsdorp, Maitland-Niles, Smalling, Viña, Oliveira, Diawara, Darboe, Bove, El Shaarawy, Zaniolo, Shomurodov.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

ASSISTENTI: Mondin-Mastrodonato

IV UOMO: Marcenaro

VAR: Fabbri

ASS. VAR: Zufferli

Mourinho gela Spinazzola: "Contento se torna a maggio, lo hanno motivato in modo sbagliato"



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.