Juventus, è finita con Bernardeschi: i retroscena dell'addio

E' finita fra la Juventus e Federico Bernardeschi. Il giocatore e la società bianconera hanno deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Quella contro la Fiorentina sarà quindi dunque l’ultima gara in bianconero per il 28enne di Carrara, libero poi di firmare per qualsiasi squadra. Bernardeschi lascia il club bianconero dopo cinque stagioni.

La Gazzetta dello sport che ha dato la notizia dell'adio fra la Juve e Bernardeschi, parla di una decisione arrivata al termine di un "confronto sereno, dai toni cordiali". Secondo l'autorevole fonte, l’agente del calciatore, Federico Pastorello, avrebbe rappresentato la volontà del calciatore di proseguire la sua avventura in bianconero, ma "le esigenze palesate non sono parse funzionali alle attuali idee della dirigenza bianconera".

Così l'ultima di Bernardeschi in maglia bianconera sarà proprio a Firenze, sabato al Franchi, da dove è partita la consacrazione del giocatore. Federico è cresciuto nella Fiorentina prima di passare in bianconero. Con la maglia della Juventus ha collezionato 183 presenze con 12 reti e 24 assist. Incerto il suo futuro, si parla comunque anche di una soluzione all'estero.

Il giocatore, secondo quanto riferisce sportmediaset.it chiedeva lo stesso stipendio di 4 milioni di euro percepito finora, "richiesta ritenuta troppo esosa dalla dirigenza, che si è già mossa per tempo contattando altri due parametri zero, Angel Di Maria e Ivan Perisic."

La fine della storia fra la Vecchia Signora e il giocatore di Carrara, viene definita dal sito come "decisione che era nell'aria, confermata dall'interesse della Juve per due esterni un po' in là con l'età ma di grande affidamento come Di Maria e Perisic. Con la conferma di Cuadrado, il recupero di Chiesa e il probabile arrivo degli altri due, Allegri può stare sereno nel reparto esterni per il 4-3-3 che dovrebbe riuscire a esaltare le caratteristiche di Vlahovic". Questi almeno, sembrerebbero i piani.

